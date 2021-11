Azubis engagieren sich auf dem Abenteuerspielplatz Melverode

Im Rahmen der Aktion "Seid ein Geschenk für die Region" haben acht VW Financial Services Azubis ihre Zeit an den Abenteuerspielplatz Melverode verschenkt und dort einen Zaun für den Tierfriedhof gebaut.

Ein kleines Kaninchen, ein niedlicher Welpe oder der süße Hamster: Kommt ein Haustier in eine Familie ist die Freude bei allen groß. „Das Tier wird zum Wegbegleiter und nimmt häufig eine wichtige Rolle in der Familie ein“, beschreibt Evelyn Simson, Leiterin des Abenteuerspielplatzes Melverode, die Zeit mit einem Haustier. Doch auch der Abschied des geliebten Tieres gehört für sie zum Leben dazu. „Genau aus diesem Grund ist es so wichtig, dass Kinder auch lernen, mit Trauer umzugehen, einen Verlust zu verarbeiten“, ergänzt Simson.

Kinder können Mini-Ausbildung zum Tierpfleger absolvieren

Genau aus diesem Grund hat sich der Abenteuerspielplatz Melverode ein ganz besonderes Projekt überlegt: Kinder und Jugendliche können dort eine Ausbildung zum „Tierpfleger“ machen. In einem theoretischen und praktischen Teil lernen sie alles, was sie beim Umgang mit den Tieren wissen müssen und haben anschließend die Möglichkeit, eine Patenschaft für eines der Tiere auf dem Spielplatz zu übernehmen. Arbeit gibt es dabei auf jeden Fall genug: Ställe ausmisten, Tiere füttern und schauen, dass es allen gut geht.

„Wir haben aber auch einen Tierfriedhof eingerichtet“, erklärt Simson. „So können wir die Kinder auch beim Abschied eines Tieres und dem Umgang mit der Trauer begleiten.“

Projekt findet in Kooperation mit der Bürgerstiftung Braunschweig statt

Unterstützung können sie auf dem großen Gelände also immer gebrauchen. Azubis von Volkswagen Financial Services haben dies zum Anlass genommen und sich für den guten Zweck engagiert. Die acht jungen Erwachsenen sind Teilnehmer des Projekts „Zukunft Bilden“. Sie engagieren sich wie rund 40 weitere „Zukunft Bilden“-Teilnehmer unter dem Motto „Seid ein Geschenk für die Region“ für verschiedene soziale Zwecke – eine Aktion unserer Zeitung gemeinsam mit der Bürgerstiftung Braunschweig. Vor ihrem Arbeitseinsatz gab es mehrere Vorbereitungstreffen. „Wir konnten so auf die Wünsche der Kinder eingehen“, berichtet die Auszubildende Emma Koslowski. „Mit dem Bau eines Zauns für den Tierfriedhof unterstützen wir das Team also nicht nur, sondern erfüllen auch Wünsche.“

Für ihre Kollegin Melina Tuchen steht aber noch etwas anderes im Mittelpunkt der Aktion: „Wir arbeiten hier heute als Team zusammen und stärken unseren Zusammenhalt. Das macht richtig viel Spaß.“

