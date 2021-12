„Durchbruch in der Krankenhausfinanzierung“

In der ewigen Debatte um die chronische Unterfinanzierung der Krankenhäuser zeichnet sich für den neu gewählten Braunschweiger Bundestagsabgeordneten Dr. Christos Pantazis (SPD) im Koalitionsvertrag der künftigen Ampel-Regierung ein Durchbruch ab. Mit der Einführung von erlösunabhängigen Vorhaltepauschalen könnten die Forderungen Braunschweigs und des Deutschen Städtetages zur Sicherung gerade kommunaler Großkrankenhäuser umgesetzt werden. Für Pantazis - selbst Arzt - ein Meilenstein, wie er im Interview mit unserer Zeitung sagt.

Herr Dr. Pantazis, Sie waren fast neun Jahre im niedersächsischen Landtag auch in der Gesundheitspolitik aktiv. Da ging es, was Krankenhäuser betrifft, vor allem um die mehr oder weniger ausreichende Landesförderung von Baumaßnahmen. Als Bundestagsabgeordneter werden sie politische Mitverantwortung für das zweite Standbein der dualen Krankenhausfinanzierung tragen: die Finanzierung der Betriebskosten über leistungsbezogene Fallpauschalen. Ein wesentliche Kritik: Die Höhe der Fallpauschalen reiche nicht aus, um die hohen Vorhaltekosten etwa in Geburtskliniken oder Notaufnahmen zu decken. Unsere Zeitung hat in einer Serie darüber gerade berichtet. Das soll sich nun ändern.

Pantazis: Das System der Abrechnung nach leistungsbezogenen Fallpauschalen hat in der Tat zu einer verheerenden Ökonomisierung und einem falschen Anreizsystem geführt, Leistungen immer weiter steigern zu müssen. Ich höre von Chefärzten, die von Geschäftsführungen unter Druck gesetzt werden, bestimmte Zahlen zu erwirtschaften. Das Hamsterrad dreht sich immer schneller. Gleichzeitig sind Leistungen unterfinanziert, und nicht berücksichtigt werden in diesem System die hohen Vorhaltekosten. Ich kann da nur an den den vom Braunschweiger Stadtrat Christian Geiger herangezogenen Vergleich mit der Feuerwehr erinnern: Wenn ich die Feuerwehr nur nach ihren Einsätzen bezahlen würde, wären die laufenden Kosten für die ständige Einsatzbereitschaft nicht gedeckt. Man bräuchte einen Feuerteufel und möglichst viele Brände. Aber genau das wollen wir ja nicht.

Als notwendige Folge mussten die Krankenhäusern ihre Kosten senken.

Ja, aber außer einem günstigeren Einkauf der Materialien etwa durch die Gründung von Einkaufsverbünden gibt es nur eine Stellschraube, an der man drehen kann, und das ist die Personal-Schraube. Um die laufenden Kosten so gering sie möglich zu halten, kam es zu einer Ausdünnung des Personals.

Wie will die Ampel-Koalition dieser Entwicklung entgegenwirken?

Es gibt eine entsprechende Passage im Koalitionsvertrag, aus der hervorgeht, dass eine Regierungskommission Empfehlungen für eine Weiterentwicklung der Krankenhausfinanzierung vorlegen wird: Das bisherige Fallpauschalen-System soll zur auskömmlichen Finanzierung der Krankenhäuser um erlösunabhängige Vorhaltepauschalen ergänzt werden. Die Pauschalen sollen nach der Versorgungsstufe des jeweiligen Krankenhauses differenziert werden, also danach, ob es sich um eine Primär-, Grund-, Regel- oder - wie im Fall des Braunschweiger Klinikums - Maximalversorgung oder eine Uni-Klinik handelt. Das halte ich für einen Meilenstein.

Inwiefern?

Eine solche Absicherung der Finanzierungsgrundlage entlastet die Haushalte der Kliniken und eröffnet den Krankenhäusern Perspektiven, um aus den roten Zahlen zu kommen. Mit einem stabilen finanziellen Fundament geht auch eine Entlastung des Personals einher, da Debatten um möglicherweise notwendige Einsparungen im Personalbereich wegfallen. Und nicht zu vergessen die öffentlichen Haushalte, die ein ums andere Mal zum Ausgleich des laufenden Defizits herangezogen worden sind.

Krankenhäuser haben derzeit eher das gegenteilige Problem: freie Arzt- und Pflegestellen zu besetzen.

Die schlechten Rahmenbedingungen haben zu einer Abstimmung mit den Füßen geführt. Diesen Teufelskreis müssen wir durchbrechen. Die Einführung von Vorhaltepauschalen würden zu besseren Arbeitsbedingungen und einer Entlastung des Personals führen. Eine finanzielle Entspannung spiegelt sich in der Personalbemessung wider. Als Arzt im Krankenhaus habe ich selbst erlebt, was Personalausdünnung bedeutet. Deshalb bin ich in die Politik gegangen - auch um daran etwas zu ändern.

Wenn es künftig Vorhaltepauschalen für bisher unterfinanzierte Bereiche geben wird, lässt sich die nächste Debatte schon vorhersehen: Wie viel mehr Geld soll dann in die Krankenhausfinanzierung fließen? Wie hoch müssen solche Vorhaltepauschalen sein? „Bedarfsgerecht“ ist am Ende doch ein dehnbarer Begriff.

Die Diskussion ums Geld wird es geben, daraus mache ich keinen Hehl. Hie und da werden Kompromisse nötig sein. Dennoch halte ich die neuen Pläne für einen Paradigma-Wechsel: Zum ersten Mal werden laufende Krankenhaus-Kosten unabhängig von einzelnen Leistungen erstattet. Ich bin froh, dass dieses dicke Brett gleich zu Beginn der Legislaturperiode gebohrt wurde. Über die Höhe der Pauschalen wird zu reden sein. Kurzfristig, heißt es übrigens im Koalitionsvertrag, soll für eine auskömmliche Finanzierung für die Pädiatrie, die Notfallversorgung und die Geburtshilfe gesorgt werden. Diese drei Bereiche sind wegen ihrer Vorhaltekosten von der chronischen Unterfinanzierung besonders betroffen.

Als frisch gewählter Abgeordneter ist Ihre Rolle im Bundestag noch offen. Sie haben sich unter anderem für die Mitgliedschaft im Gesundheitsausschuss beworben. Wie stehen die Chancen? Sie wären doch prädestiniert.

Streng genommen ja, aber das liegt nicht in meiner Hand und hängt von verschiedenen Faktoren - unter anderem von der Größe des Ausschusses - ab. Die Landesgruppenvorsitzenden führen darüber die Gespräche. Die Entscheidung fällt Mitte Dezember. Die Krankenhaus-Finanzierung halte ich für eines der Themen, die für Braunschweig wichtig sind, aber auch auf Bundeseben eine heraustragende Rolle spielen. In Braunschweig haben wir drei gut aufgestellte Häuser in kommunaler und frei gemeinnütziger Trägerschaft. Ich sage offen, dass mir solche Krankenhäuser am Herzen liegen. Bei dem Städtischen Klinikum handelt es sich zudem um einen der größten Arbeitgeber in Braunschweig.

Der Deutsche Städtetag, Braunschweigs damaliger Oberbürgermeister Ulrich Markurth und sein Finanzdezernent Christian Geiger, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums, haben schon im Frühsommer als eine Art Hilfeschrei auf die prekäre finanzielle Lage gerade kommunaler Großkrankenhäuser aufmerksam gemacht. Werden die Maximalversorger als „Rückgrat der Daseinsvorsorge“ mit ihrem kostspieligen Rund-um-Versorgungsangebot von den Ampel-Plänen besonders profitieren?

Ich bin der festen Überzeugung, dass speziell Maximalversorger - wie unser Städtisches Klinikum - von der im Ampel-Koalitionsvertrag festgeschriebenen Weiterentwicklung der Krankenhausfinanzierung profitieren werden. Die darin kurzfristig einzusetzende Regierungskommission wird dabei als Leitplanke insbesondere nach Versorgungsstufen differenzieren. Genau das käme Maximalversorgern - als „Rückgrat der Daseinsvorsorge“ in explizit öffentlicher Trägerschaft - besonders zugute. An solch einer Stärkung der Daseinsvorsorge maßgeblich mitwirken zu dürfen, würde mich - und das verhehle ich an dieser Stelle nicht - ausgesprochen reizen.

