Lehrkräfte der Region entdecken virtuelle Welt der Bildung

Wolfsburg. 14 Lehrkräfte aus dem Projekt „Mediacampus“ haben an einem Webinar unserer Zeitung teilgenommen und digitale Tools für Lerneinheiten entdeckt.

Den Klimawandel in einer Grafik darstellen und die wichtigsten fünf Fakten dazu einbauen: Keine leichte Aufgabe, wenn man nur Stift und Papier zur Hand hat. Wie man dieser Aufgabe jedoch mit digitalen Tools im Unterricht einen neuen Anstrich verpassen kann, das haben 14 Lehrerinnen und Lehrer in einem Webinar im Rahmen des Projekts „Mediacampus“ kennengelernt. Die Anwendung digitaler Hilfsmittel stand dabei im Mittelpunkt.

Mediacampus trainiert Lese- und Schreibfähigkeit

„Mediacampus“ unterstützt Lehrkräfte der 3. bis 12. Klasse bei der Vermittlung von Medienkompetenz im Unterricht, und zwar crossmedial und in vielen Fächern. Es soll Schülerinnen und Schülern dabei helfen, sich souverän durch die Informationsflut zu navigieren, bindet sie per Zeitung und E-Paper als Reporter ein und schult dabei ganz nebenher ihre Lese- und Schreibfähigkeiten.

Welche digitalen Anwendungen sich leicht und vor allem kostenlos in den Unterricht integrieren lassen, stelle Laurence Stroedter aus dem Mediacampus-Projektteam vor: „Mit der Anwendung Canva etwa, lassen sich leicht tolle Grafiken zu speziellen Themen anfertigen. Zum Thema Klimawandel gibt es in der App verschiedenste Animationen wie Wolken, eine Erdkugel oder Plastikmüll. So können Inhalte im Unterricht noch einmal anders aufbereitet werden.“

Autostadt in Wolfsburg ist Partner von Mediacampus

Aber auch verschiedene Anwendungen zur Erkennung von Fake News schauten sich die Lehrkräfte genauer an. Internetseiten für einen Faktencheck wie „Mimikama“, der „Faktenfinder der Tagesschau“ oder der „Faktencheck vom Correktiv“ wurden den Lehrkräften vorgestellt.

Unterstützt wird das Projekt von der Volkswagen Belegschaftsstiftung und der Autostadt in Wolfsburg. Christopher Lorgeoux und Lea Adam aus dem Team der Bildung der Autostadt stellten den Lehrkräften während des Webinars auch das abgestimmte Workshop-Programm vor. „Die Schreibwerkstatt (Klasse 5 bis 7), der Workshop zum Thema Digital Natives (Klassen 5 bis 7), die Podcast-School (Klasse 5 bis 13) und der Workshop Szene, Schnitt, Film ab! (Klasse 5 bis 13) stehen aktuell auf unserem Programm und erweitern das Angebot ihres Unterrichts. Wir freuen uns auf ihre Klassen“, betonte Christopher Lorgeoux.

