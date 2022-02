Bewerbungsfrist für zweiten Lupoleo-Award wird verlängert

Braunschweig. Mit dem Lupoleo-Award vergibt die Volksbank Brawo Fördermittel in Höhe von insgesamt 100.000 Euro aufgeteilt in drei Kategorien.

Die Bewerbungs-Frist für die Teilnahme am zweiten Lupoleo-Award wird bis zum

10. März 2022 verlängert. Ein bundesweiter Engagement-Preis der von der United Kids Foundations, dem Kindernetzwerk der Volksbank Brawo initiiert wurde. Vor allem Organisationen, Stiftungen oder Vereine, die sich in den Bereichen physische und psychische Gesundheit, motorische Entwicklung, Sport und Bewegung, soziale Interaktionen und Bildung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland engagieren, haben in der Corona-Zeit einen wichtigen Beitrag geleistet, die Folgen der Einschränkungen der Pandemie für Kinder und Jugendliche erträglicher zu machen. Institutionen aus diesen Handlungsfeldern können sich um die insgesamt 100.000 Euro Fördermittel bewerben.

Bewerbungen sind bis zum 10. März möglich

„Alle Organisationen, die sich trotz Corona weiter stark gemacht haben für Kinder und Jugendliche sind perfekte Kandidaten für den Lupoleo-Award“, sagt Jürgen Brinkmann, Initiator des Awards und Vorstandsvorsitzender der Volksbank Brawo. „Ihr Engagement trägt direkt oder indirekt dazu bei, den Kindern und Jugendlichen trotz Corona eine gesunde und glückliche Zukunft zu ermöglichen. Daher rufen wir Sie auf: Machen Sie mit beim zweiten Lupoleo-Award und bewerben Sie sich jetzt.“

Die Bewerbung ist im Internet unter www.lupoleo.de möglich.

red

