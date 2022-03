Geboren im Krieg

In der südukrainischen Stadt Mykolajiw heulen die Sirenen. Sieben hochschwangere Frauen gehen, die Hände auf ihre Bäuche gelegt, zwei Etagen tiefer in den Keller der Geburtsklinik Nummer drei. Die Frauen warten auf ihre Niederkunft in einer Stadt unter russischem Beschuss.