Saharastaub – überwältigendes Abendrot in Braunschweig und Region

Wenn der Himmel orange schimmert, liegt Saharastaub in der Luft. Was das Wetterphänomen bedeutet und wie das eigene Auto vom Staub entfernt werden sollte, erklärt das Video.

Außergewöhnlich schön war der Sonnenuntergang am Donnerstag in Braunschweig und der Region. Viele Leser waren sehr begeistert und haben uns viele Bilder von dem spektakulären Naturereignis zugesendet, das so wohl erstmal einmalig bleibt. Denn wie Alexandra Pietsch, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst, unserer Zeitung auf Nachfrage mitteilte, nimmt die Konzentration des Saharastaubs, der ursächlich für den farbenfrohen Sonnenuntergang war, wieder ab. Zudem gibt es mittlerweile kaum noch Wolken am Himmel, die ebenso für das tolle Spiel der Farben sorgten. Am Freitag ist das Wetterphänomen demnach nur noch im Süden Deutschlands zu beobachten.

Seit Dienstag tragen Winde den Wüstensand nach Deutschland. Das Phänomen ist nichts Ungewöhnliches und vor allem im Frühjahr und Sommer in Deutschland immer wieder zu beobachten. Der bräunliche Staub ist für den Menschen ungefährlich.

So schön war der Saharastaub-Sonnenuntergang in unserer Region So schön war der Saharastaub-Sonnenuntergang in unserer Region Unsere Leser haben am Donnerstagabend tolle Bilder von einem außergewöhnlichen Sonnenuntergang gemacht. Wir zeigen einige davon. Foto: Leserfotos

Wie entsteht Saharastaub – und wie oft kommt er nach Deutschland?

Bodennahe Turbulenzen wirbeln gewaltige Mengen Sand in der Wüste Nordafrikas auf. Die Partikel steigen bis zu fünf Kilometer in die Atmosphäre und können dort bis zu einem halben Jahr schweben. Bei gewissen Wetterlagen wird der Staub dann innerhalb weniger Tage bis nach Mitteleuropa gepustet – vor allem zwischen März und Juni sowie Oktober und November. Das passiert zwischen fünf und 15 Mal im Jahr.

💨#Saharastaub (1/2): Hier eine GIF-Animation der Mineralstaubvorhersage von heute, 1 Uhr bis Freitagmittag, 13 Uhr. Die Animation zeigt die aerosol optische Dicke (AOD) oder auch optische Trübung für eine Wellenlänge von 550nm. ⬇️ pic.twitter.com/0wX3vkAdMS — DWD (@DWD_presse) March 16, 2022

Wo lässt sich das Phänomen aktuell beobachten? Verstaubter Blick auf die Zugspitze

Im Alpenraum und im Alpenvorland war der Himmel schon am Dienstag in ein gelbliches oder rötliches Licht getaucht. Am Mittwoch kam ein neuer Schwung Saharastaub auch in den Westen und Südwesten Deutschlands, vom Niederrhein über den Taunus bis ins Allgäu. Bemerkbar machte er sich vor allem durch Bewölkung: „An den Staubpartikeln können sich leichter Wolken bilden“, heißt es vom DWD.

Auf der Zugspitze machte sich am Donnerstagmittag der Saharastaub bemerkbar. „Leicht verstaubt“ war der Blick auf den Schnee, wie der DWD mitteilte.

Wie macht sich der Saharastaub bemerkbar?

Die meisten „Saharastaub-Ereignisse“ bleiben weitgehend unbemerkt. Liegt jedoch besonders viel Staub in der Luft, ist es selbst bei wolkenlosem Himmel ungewöhnlich dämmrig, der Himmel gelb, rot oder braun verfärbt, die Sonne trüb wie hinter Milchglas.

💨#Saharastaub (2/2): Der Höhepunkt wird in der Animation morgen früh, 7 Uhr, erreicht – zu diesem Zeitpunkt wird in dem gezeigten Ausschnitt mit einer Gesamtmenge von etwa 1,5 Millionen Tonnen Mineralstaub gerechnet. ⬇️

/tg pic.twitter.com/mIFGvfbSQf — DWD (@DWD_presse) March 16, 2022

Welche Folgen hat der Staub?

Die Sicht ist oft stark eingeschränkt, was sogar zur Schließung von Flughäfen führen kann. Zudem werden Autos, Fensterscheiben und Gartenmöbel mit einer rötlich-braunen Schicht bedeckt. Regen hilft nicht, sondern macht alles nur noch schlimmer: Der „Blutregen“ wäscht den Staub aus der Luft und hinterlässt einen regelrechten Dreckfilm.

Saharastaub über Europa- Die spektakulärsten Bilder Saharastaub über Europa- Die spektakulärsten Bilder Der Staub aus der Sahara färbte den Himmel über der bayerischen Landeshauptstadt München am Dienstag gelb-orange und sorgte für eine besondere Lichtstimmung. Foto: Sven Hoppe/dpa

Saharastaub über Europa- Die spektakulärsten Bilder Die Sicht auf die Stadt Granada in Spanien ist durch Saharastaub getrübt. Foto: Álex Cámara/EUROPA PRESS/dpa

Saharastaub über Europa- Die spektakulärsten Bilder Auch die Berge im bayerischen Voralpenland verschwinden im Saharastaub. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Saharastaub über Europa- Die spektakulärsten Bilder Der Sand aus der Sahara bedeckt den Schnee im Skigebiet Piau-Engaly im Südwesten Frankreichs. Foto: Bastien Arberet/AFP/dpa

Saharastaub über Europa- Die spektakulärsten Bilder Die mit Saharastaub angereicherte Luft weht über das Rheintal und sorgt für rötlich verfärbtes Tageslicht. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Hat der Staub auch gesundheitliche Folgen?

Darüber sind sich die Experten uneinig. Der Saharastaub sei nicht gefährlich, betont etwa das Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung Freiburg. Die Feinstaubbelastung sei durch den Saharastaub zwar erhöht und auch das Wohlbefinden könne dadurch beeinträchtigt werden, die Partikel würden aber schon im Rachenbereich abgestoßen. Für unbedenklich hält auch der DWD den Saharastaub.

Die österreichische Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik schreibt hingegen: „Feinstaub kann aufgrund der geringen Partikelgröße über den Kehlkopf bis tief in die Lunge gelangen und ist daher besonders gesundheitsschädlich. Zu den natürlichen Feinstaubquellen gehört auch der Saharastaub.“ Wie auch immer: Die als Corona-Infektionsschutz zu tragenden FFP2-Masken schützen auch vor Saharastaub im Körper.

Gibt es auch positive Folgen?

Ja. Wo sich heute die Sahara befindet, war früher ein riesiger Süßwassersee, der austrocknete. Der Staub ist daher nährstoffreich und dient vor allem in Südamerika, wohin der Saharastaub regelmäßig verfrachtet wird, als Dünger – etwa für die Regenwälder des Amazonas. Aber auch Spaniens Böden profitieren spürbar vom Calcium und Magnesium aus der Wüste. Pro Jahr werden etwa eine Milliarde Tonnen Staub verblasen.

