70 Schüler nehmen am Zukunftstag unserer Zeitung teil

Wie entsteht eine Tageszeitung und wie arbeiten Journalisten? Was für Aufgaben gibt es in einem Medienhaus und wie sieht die Ausbildung zur Medienkauffrau beziehungsweise zum Medienkaufmann aus? Diese Fragen standen im Mittelpunkt des virtuellen Zukunftstags unserer Zeitung. 70 Schülerinnen und Schüler haben an der virtuellen Veranstaltung teilgenommen und konnten Redakteure, Auszubildende und Volontäre mit Fragen löchern.

Azubis gestalten Video-Rundgang durchs Medienhaus

Wie kreativ und abwechslungsreich die Arbeit im Medienhaus sein kann, zeigten die Auszubildenden zu Medienkaufleuten Digital und Print, Mariam Faal und Fynn Stemper. In Vorbereitung auf den Zukunftstag hatten sie sich das Handy geschnappt und einen virtuellen Rundgang durchs Medienhaus produziert. Aber nicht nur irgendein Video, sondern ein schnelllebiges TikTok-Format, was bei den Schülerinnen und Schülern gut ankam, ist dabei entstanden. Trotz der Einschränkung, das ein echter Besuch in der Redaktion noch nicht möglich war, konnten sie so mit den Azubis einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Von der Vermarktung übers Marketing bis hin zum User-Leser-Markt wurden viele Bereiche des Medienhauses von den Azubis und Schülern genau unter die Lupe genommen. Aber auch ein ganz besonderes Projekt der Azubis hat Platz gefunden: Das Portal Raketenstart.tv gestalten die Azubis mit und stellten es mit viel Begeisterung vor.

Expertin gibt Tipps für eine gelungene Bewerbung

Im anschließenden Kurzinterview fasste Katharina Wehner aus der Personalabteilung unseres Unternehmens die wichtigsten Tipps und Tricks rund um den Bewerbungsprozess zusammen: „Bei meinen Top-drei-Tipps für ein gelungenes Vorstellungsgespräch steht vor allem eine gute Vorbereitung im Mittelpunkt. Ihr solltet euch vorab wirklich mit der Stelle auseinandersetzen“, sagte Wehner. „Tipp zwei ist, dass auch bei uns der erste Eindruck zählt. Ein gepflegtes Äußeres ist daher ein Muss. Und mit der aktiven Nachfrage, meinem Tipp Nummer drei, zeigt ihr Interesse an der Stelle, und das hilft auf jeden Fall für ein gutes Gespräch.“

Eine gute Vorbereitung ist auch in der redaktionellen Arbeit gefragt. Die drei Volontäre Celine Wolff, Angelina Friedel und Joschka Büchs stellten die verschiedenen Bereiche der Redaktion vor und gaben einen Einblick in den täglichen Arbeitsalltag eines Reporters: Von der Idee bis zum fertigen Artikel.

Schüler gehen beim Fake-News-Quiz auf Recherche

Der stellvertretende Chef vom Dienst Print, Harald Likus, beantwortete zudem die Frage, wer entscheidet welche Nachricht in die Zeitung kommt und woher Journalisten eigentlich wissen wollen, welche Themen bei den Leserinnen und Lesern gut ankommen.

Beim Quiz zu Fragen rund um das Medienhaus gingen alle Teilnehmer virtuell gemeinsam auf Recherche, Informationen wurden geprüft und in der Gruppe besprochen. Und zum Abschluss des virtuellen Zukunftstags stand noch ein weiteres Quiz auf dem Programm: Fakt oder Fake? Wer sagt hier die Wahrheit? Hat die Polizei wirklich ein Känguru in Mönchengladbach geschnappt? Wurden tatsächlich Wölfe im Landkreis Gifhorn gesichtet? Gemeinsam gingen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Recherche, Informationen wurden geprüft und in der Gruppe besprochen. Und, so viel sei verraten, nicht immer war alles im Fake-News-Quiz so wahr wie diese bei den Schlagzeilen. „Als seriöses Medienunternehmen ist es uns wichtig, über Fake News aufzuklären. Wir recherchieren nicht nur, sondern überprüfen Informationen auch, bevor wir sie veröffentlichen“, erklärte Projektredakteurin Ida Wittenberg. „Eine sorgfältige Recherche ist also das A und O eines guten Journalisten. Wir müssen sicher gehen, dass alles richtig ist, was wir in einem Artikel schreiben.“

