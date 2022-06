Drei Tipps für die richtig heißen Tage

• Tipp 1:Ausreichend und richtig trinken. Generell sollte man mindestens 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit täglich zu sich nehmen, empfiehlt etwa die Bundesärztekammer. Bei heißen Temperaturen sollte die Menge allerdings deutlich darüber liegen, heißt es dort. Auch wenn die Verlockung groß ist: Auf eisgekühlte Getränke sollte man verzichten. Sinnvoller sei es, warme Getränke zu sich zu nehmen, die zu leichtem Schwitzen führen.

• Tipp 2: Erholsamer Schlaf auch bei Hitze. Hat sich das Schlafzimmer zu sehr aufgeheizt, bringt einen das um den erholsamen Schlaf. Deshalb gilt: Sonne und warme Luft müssen draußen bleiben. Wie das zu schaffen ist, erklärt die Techniker-Krankenkasse: Die Fenster sollten nur frühmorgens bei kühler Morgenluft geöffnet werden. Tagsüber halten geschlossene Fenster, Jalousien oder Vorhänge die Hitze draußen.

• Tipp 3: So hilft man seinem Haustier. Auch Hund, Katze und Co. setzt die Hitze zu. Das Wichtigste sind an heißen Tagen kühle Plätze und ausreichend Flüssigkeit. Tierhalter sollten ihren Vierbeinern an mehreren Orten verteilt Näpfe mit frischem Wasser bereitstellen und auch unterwegs Wasser dabei haben. Nahrung sollten Hund und Katze lieber in mehreren kleinen Portionen über den Tag verteilt bekommen.