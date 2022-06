PSD Bank zeichnet kreative Schulprojekte der Region aus

Braunschweig. Die PSD Bank Braunschweig vergibt in diesem Jahr 12.500 Euro an sieben Schulen der Region beim Wettbewerb „Eure Vision – unsere Aktion“.

Mit der „Piratenschatzinsel“ zum sozialen Miteinander, kostenlose Hygieneartikel für alle Schülerinnen oder eine Gartenküche auf dem Schulhof, um in der Natur kreativ zu sein: Die Vorschläge beim diesjährigen Schul-Ideenwettbewerb der PSD Bank Braunschweig hätten unterschiedlicher kaum sein können.

Zum 16. Mal rief die PSD Bank den Wettbewerb, der den Namen „Eure Vision – unsere Aktion“ trägt, aus. Dabei wurden 77 kreative Schulprojekte aus Süd-Ost-Niedersachsen und Sachsen-Anhalt eingereicht. Aus dem Postleitzahlenbereich 38 waren es 20 Projekte, heißt es in der Pressemitteilung.

12.500 Euro gehen an sieben Schulen der Region

Die Jury sichtete die Bewerbungen und prämierte sieben Ideen aus unserer Region mit insgesamt 12.500 Euro, die nun dank des Preisgeldes verwirklicht werden können.

„Wir sind immer wieder erstaunt, wie viele kreative Ideen in unseren Schulen schlummern und auf Umsetzung warten. Gemeinsam können Schüler, Lehrer und Eltern viele Dinge bewegen. Gern unterstützt die PSD Bank Braunschweig die Projekte mit einer Anschubfinanzierung damit Lernen weiterhin Spaß macht und spannend bleibt“, sagte Bankvorstandssprecher Carsten Graf nach der Jurysitzung.

Schulen aus Braunschweig, Wolfenbüttel und Salzgitter sind dabei

Neben Carsten Graf setzte sich die Jury aus Sandra Dittmann, Stadt Braunschweig, Dagmar Stein, Regionales Landesamt für Schule und Bildung, Angelika Palenga, PSD Bank Braunschweig und Ida Wittenberg, Projektredakteurin bei unserer Zeitung zusammen.

Zu den sieben Gewinner-Schulen gehören das Gymnasium Gaußschule am Löwenwall mit dem Vorschlag „Periode ohne Hindernisse – kostenlose Hygieneartikel für alle“, die Grundschule Veltenhof und das Projekt „Mit der Piratenschatzinsel zum sozialen Miteinander“, das Wilhelm-Gymnasium Braunschweig mit „Färbergarten und Gartenküche – zusammen in der Natur kreativ sein“, die IGS Heidberg und das Projekt „Rotkäppchen Reloaded“, die Grundschule Schöppenstedt und die Idee „17 Ziele für unsere Schule“, die Hauptschule an der Klunkau und das Projekt „Erklärvideos der HSK“ und das Gymnasium im Schloss mit der Idee der Schülerzeitung „SpiBi Online“.

red

