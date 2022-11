„Wir können alles. Außer Namensfindung“

Die ist ja schön! Und sie kann so viel! Wie heißt sie denn? Hat sie denn einen passenden Namen, für das, was sie alles bietet? Achselzucken, Kopfschütteln. Die Gefragten sind meist etwas peinlich berührt. „Nein, leider haben wir immer noch keinen passenden Namen für sie gefunden“, müsste da wohl die Antwort lauten. Wie kann das sein? „Tja, wir konnten uns noch nicht entscheiden.“ Natürlich geht’s hier nicht um einen Kindernamen oder um ein Haustier, sondern um das vor unserer Haustüre: um unsere Region.

Noch immer suchen wir den passenden Namen für die Region zwischen Braunschweig und Wolfsburg, brauchen eine Klammer für das Gebiet, das gefühlt – auch immer selbstverständlicher – Salzgitter und den Harz einbinden sollte. Ein treuer Leser hat uns vergangene Woche darauf hingewiesen, an diesem Thema dranzubleiben. Gerne. Recht hat er. Vor Monaten hatten wir als Redaktion das Namensthema aktiv aufgegriffen und in unserer Leserschaft nachgefragt, mit welchem Namen sie unsere Region taufen würden. Die Resonanz war riesig, was zeigt, dass es den Menschen eben nicht egal ist, wo sie leben und arbeiten. Weitergekommen ist man trotzdem nicht. Es fehlt an einer „Namensallianz für die Region“.

Der Name der Region muss Heimat transportieren – und Marketing

Ja, das Thema ist wichtig. Denn es gibt dabei eine Innen- und eine Außenansicht. Die innere Betrachtung dreht sich um die Menschen in dieser Region, damit sie sagen können, was ihre Heimat ist (falls sie das gefragt werden). Die äußere ist noch wichtiger. Sie hat mit Bekanntheit, Marketing, Fachkräften, Zuzug, Wachstum, Image, Tourismus, Medien und anderen Themen zu tun. Klar ist, dass Regionen bundesweit um genau diese Dinge im Konkurrenzkampf stehen. Also wird es höchste Zeit, dass unsere schöne Ecke Deutschlands zwischen Harz und Heide einen Claim erhält, der ihr gerecht wird.

Bisher beachtet diese Region leider kaum jemand, wir sind – vom Bekanntheitsranking her – leider fast ein weißer Fleck auf der deutschen (Metropol-)Regionen-Karte. Das aber kann nicht sein. Wir in Braunschweig sind die Forschungs- und Wissenschaftsregion Nummer eins in Deutschland, vielleicht sogar in Europa. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal neben dem Löwen, neudeutsch unser „Unique Selling Proposition“, kurz unser USP. Nur: Auch das weiß außerhalb der Fachleute-Welt kaum jemand.

Hier wird geforscht und die mobile Zukunft entwickelt

Wenn man normale Leute fragt, die nicht aus Braunschweig oder Wolfsburg stammen, ob sie die beiden Städte kennen, heißt es in aller Regel: „Ja vom Vorbeifahren, entweder auf der Autobahn oder mit dem Zug.“ Wolfsburg kennt man noch wegen VW und der Autostadt, aber das war’s dann schon. Und alle, die – warum auch immer – mal in Braunschweigs Innenstadt gelandet sind, sind von der Stadt begeistert und meinen: „Ich hätte gar nicht gedacht, dass sie so viel zu bieten hat!“ Ach.

Hinzu kommt, dass wir – auch wegen VW – die Region sind, in der die mobile Zukunft entwickelt wird. Hoffentlich. E-Mobilität, Batterieentwicklung, grüner Stahl, grüner Wasserstoff, autonomes Fahren, die Wiege für neue Wege von Morgen. Deshalb kann man auch die Stadt Salzgitter mit ihrem Zukunftspotential eigentlich nicht außenvorlassen, wenn es um die Namensfindung der Region geht. Das macht es nicht einfacher.

DIE! Region der Zukunft? – BWS?

Ist es also DIE! Forschungs- und Wissenschaftsregion? Oder die Region für Forschung, Wissenschaft und Zukunft? Oder gar DIE! Region der Zukunft? Müssen die Städtenamen rein, oder reicht es, wenn sie im zweiten Atemzug genannt werden? Also auf diese Art und Weise etwa: „Die Zukunftsregion für Forschung, Wissenschaft und Mobilität – Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter (BWS): wir sind Spitze im Norden und machen den Unterschied“. Argumente hätten wir zuhauf. Manchmal hat man das Gefühl, dass es zu viel Herausragendes gibt, um alles unter einen Werbe-Hut zu bringen.

Wer irgendwann DIE! Idee findet und den wirklich passenden Namen für die Region aus dem Marketing-Hut zaubert, vor dem werde nicht nur ich den Hut ziehen.

Dieser Text erschien auch in der rein digitalen Sonntagsausgabe unserer Zeitung.

