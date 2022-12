115 überwiegend giftige Schlangen wurden bei einer Frau in Sehlde gefunden. Wegen Verstößen nach dem Tierschutzgesetz soll sie eine Geldstrafe zahlen. Die überlebenden 113 Tiere wurden übergangsweise in der Schlangenfarm Schladen untergebracht. Der Fall stieß eine Debatte um Exotenhaltung an.