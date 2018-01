BI protestiert bei Klingebiel

In einem offenen Brief an Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel hat die Bürgerinitiative „Nein zum Industriegebiet Salzgitter/Braunschweig“ (BI) dem Stadtoberhaupt vorgeworfen, den Widerstand gegen das interkommunale Gewerbegebiet bei Thiede nicht ernst genug zu nehmen. Im Schreiben, das...