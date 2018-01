Junge Salzgitteranerin überschlägt sich auf spiegelglatter Straße

Tückische Straßenverhältnisse wurden am Dienstagabend einer jungen Frau aus Salzgitter zum Verhängnis. Sie verletzte sich, nachdem sie ihr Auto überschlagen hatte und auf dem Seitenstreifen der Nord-Süd-Straße in Salzgitter zum Stehen kam. Sie war in Richtung Salzgitter-Bad unterwegs....