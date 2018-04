Eismeister heiratet in der Eissporthalle

Manche Liebesgeschichten sind fast zu unglaublich, um wahr zu sein. So wie die von Eismeister Sascha Leunig und Katinka Krause, deren Liebe in der Lebenstedter Eissporthalle heiß entfachte. Am Mittwoch gaben sie sich auf Schlittschuhen vor mehr als 50 Hochzeitsgästen das Ja-Wort.

Foto: Bernward Comes