Abfahrt Lichtenberg bleibt weiter gesperrt

Salzgitter Auf der Autobahn 39 in Fahrtrichtung Braunschweig verlängert sich die aktuelle Sperrung der Abfahrt Salzgitter-Lichtenberg um eine Woche bis einschließlich Freitag, 13. April. Das teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel jetzt mit. Grund sei das zuletzt wechselhafte Wetter. In der Ausfahrt werden zurzeit die Fahrbahndecke und die Schutzplanken erneuert. Der Verkehr wird weiterhin über Wartjenstedt (U 73), Westerlinde und Osterlinde (U 75) nach Lichtenberg umgeleitet.

