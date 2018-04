Vierter Warnstreik bremst Stadt und Müllabfuhr aus

Drei Tage vor der dritten Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst kommt es morgen zum vierten ganztägigen Warnstreik in Salzgitter innerhalb von sechs Wochen. Zur Arbeitsniederlegung aufgerufen haben die Gewerkschaften Verdi, die Komba und der Deutsche Beamtenbund. Wieder sind an diesem Tag Turnhallen, die Stadtbibliothek und das Bürgercenter in Lebenstedt geschlossen, die Müllabfuhr erfolgt...