Polizei erwischt dutzende Autofahrer bei Verkehrskontrolle

Salzgitter Dutzende Autofahrer sind am Montagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle in Salzgitter aufgefallen. Laut Bericht kontrollierten Beamte auf Alkohol und Drogen sowie Ablenkung im Straßenverkehr. Die Beamten standen in der Eisenhüttenstraße und der Sudetenstraße. Die...