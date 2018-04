Nach Unfall auf Kreisstraße: Polizei ermittelt Motorradfahrer

Salzgitter Nach dem schweren Unfall Samstag auf der Nord-Süd-Straße in Salzgitter hat die Polizei den mutmaßlichen Verursacher, einen Motorradfahrer, ermittelt.

Das teilte ein Sprecher der Polizei am Montagabend in einem Tweet auf Twitter mit.

Nach bisherigen Ermittlungen überholte der Motorradfahrer am Samstagabend mehrere Fahrzeuge in einer Linkskurve. Ein entgegenkommender PKW musste ausweichen und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit einem anderen Auto frontal zusammenstieß.

Der flüchtige Motorradfahrer zum Unfall am 21.4.18 in #Salzgitter Kreisstr. konnte ermittelt werden.#Polizei #Blaulicht POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 22.04.18 für den Bereich Salzgitterhttps://t.co/MW9zu1Jgqp

via @na_presseportal — Polizei SZ / PE / WF (@Polizei_SZ) April 23, 2018

Die beiden Fahrzeugführer wurden leicht, eine Beifahrerin schwer verletzt. Ein drittes Fahrzeug musste ausweichen und prallte gegen die Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Motorradfahrer war ohne anzuhalten weitergefahren.