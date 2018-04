Sigmar Gabriel ist Festredner beim „Salzgitteraner des Jahres“

Noch steht in den Sternen, wen die Leser der Salzgitter-Zeitung in diesem Jahr zum „Salzgitteraner des Jahres“ wählen. Fest steht derweil, dass die große Gala mit der Siegerkür am 7. Juni besonderen Glanz durch einen ihrer Festredner erfährt: Sigmar Gabriel hat zugesagt, einer der drei Festreden zu halten. Noch während seiner Zeit als amtierender Bundesaußenminister gab er die Zusage, als Laudator zu der...