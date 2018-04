Eine Salzgitteraner Zeitung für jedes Kind

Salzgitter Die katholische Kita St. Hedwig ist eine Sprachkita. Die orangene Gruppe nimmt am Taki-Projekt teil

Eines von vielen Sprachangeboten in der Kita St. Hedwig ist im Moment das Taki-Projekt, das die Kinder drei Wochen beschäftigt. Für jedes Kind gibt es ein Taki-Zeitungsheft mit spielerischen Übungen zur Tageszeitung. Für die Erzieherinnen gibt es noch zusätzlich ein dickes Ringbuch mit vielen Ideen und Anregungen. Jedes Kind bekommt außerdem jeden Tag eine eigene Zeitung

Die orangene Gruppe hat in den vergangenen Tagen bereits interessante Fotos gefunden: Fußballspieler, Autos und Rätsel wurden ausgeschnitten und aufgeklebt. Die Kinder haben auch Buchstaben aus der Zeitung ausgeschnitten und damit die Buchstaben ihres Namens aufgeklebt.

Im Morgenkreis schaut sich die orangene Gruppe immer die Wetterkarte an, damit die Kinder wissen, welches Outfit sie in den nächsten Tagen in der Kita tragen können.

Aber auch inhaltlich weiß die orangene Gruppe schon Bescheid. Auf der Kinderseite erfahren die Kinder, dass der männliche Storch meist zuerst aus dem Süden zurückkehrt und das Weibchen erst ein paar Tage danach in Deutschland ankommt.

Das Männchen richtet dann schon einmal das Nest her, in dem das Storchenpaar schon im Jahr zuvor seine Jungen aufgezogen haben. So haben die Kinder der orangenen Gruppe viel gelernt.