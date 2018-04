Unfall in Thiede - Auto prallt gegen einen Baum und brennt

Salzgitter Eine Fahrerin fuhr mit ihrem Auto in ein parkendes Fahrzeug und prallte dann gegen einen Baum. Ihr Auto fing sofort an zu brennen. .

In Salzfgitter-Thiede kam es zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-Jährige fuhr am Panscheberg in ein parkendes Auto und prallte anschließend mit ihrem Auto gegen einen Baum. Das Fahrzeug fing sofort an zu brennen.

Die Fahrerin und der 33-jährige Beifahrer wurden mit einem Rettungsfahrzeug ins Krankenhaus gebracht. „Das brennende Auto stand in der Nähe von einer Häusserreihe, wir mussten vernhindern, dass die Flammen übergreifen“, berichtet Einsatzleiter Michael Sadowski von der Feuerwehr Salzgitter. red