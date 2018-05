Das sind die 19 Kandidaten für den "Salzgitteraner des Jahres"

Siegfried Dowald hat den Nationalsozialismus schon als Kind miterlebt und ist während des Zweiten Weltkriegs groß geworden. Über diese schreckliche Zeit hat er ein Buch geschrieben (Ein Deutscher, Jahrgang 1929) und hält seit fünf Jahren Vorträge in Schulen. Er möchte den Mädchen und Jungen begreiflich machen, wie wertvoll ihr Leben in Freiheit ist. Seit 1953 lebt Dowald in Salzgitter.