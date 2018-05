Täter zerschlagen eine Scheibe einer Bushaltestelle

Unbekannte Täter haben an einer Bushaltestelle in der Zollhausstraße einen Schaden in Höhe von 1000 Euro verursacht. Laut Angaben der Polizei zerstörten sie zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Montag, 12 Uhr, eine Scheibe. Die Polizei in Salzgitter-Bad bittet Zeugen, sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden. Insbesondere fragt die Polizei, ob Angaben zu den Verursachern gemacht werden können.

