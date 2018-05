Autofahrer mit Wohnwagen beschädigt Polo

Ein unbekannter Autofahrer mit Wohnwagengespann hat am 8. Mai um 16.15 Uhr auf der Braunschweiger Straße in Höhe der Hausnummer 113 beim Fahrstreifenwechsel den fahrenden VW Polo eines 43-jährigen Mannes berührt.

Hierbei wurde der Polo laut Polizei beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang den Unfallverursacher, der flüchtete. Dieser soll einen weiß-beigen Wohnanhänger mit einem Kennzeichen aus Salzgitter mitgeführt haben. Auf der Rückseite des Wohnwagen wurde ein Aufkleber in Form eines Elches erkannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zum Fahrer bzw. zum Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad in Verbindung zu setzen.