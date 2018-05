Auto überschlägt sich – Fahrerin leicht verletzt

Eine 66-jährige Frau aus Edemissen hat sich am Sonntagvormittag mit ihrem Mitsubishi auf der Landesstraße 615 überschlagen. Laut Polizei fuhr sie aus Richtung Alvesse kommend, in Richtung Üfingen.

In Höhe des Kilometers 1,5 kam sie aus derzeit ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte in den Straßengraben und überschlug sich. Der PKW kam anschließend auf dem Dach zum Stillstand. Die 66-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste schließlich abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.