Verkaufsoffener Sonntag leidet unter der Hitze

Der verkaufsoffene Sonntag der Werbegemeinschaft Salzgitter-Bad litt ein wenig unter den hohen Temperaturen. Das war schade, denn Musik und Spiel der „Straßenmusikanten“ und auch der Chöre auf der Bühne am Klesmerplatz klangen durch die Altstadt. Zwar nicht so laut und fetzig wie an den Vortragen...