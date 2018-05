Mord in Salzgitter: Familie unter Schock

Foto: Rudolf Karliczek

Am Montag gegen 19 Uhr fielen im Jägerweg mindestens zwei Schüsse. Einer davon tötete Emine A. Die vierfache Mutter starb noch am Tatort. Ihr früherer Lebensgefährte wurde am Dienstag in Westerkappeln (Nordrhein-Westfalen) festgenommen. Foto: Rudolf Karliczek