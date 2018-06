Waltraud und Harry Harmel feiern Eiserne Hochzeit

Waltraud (83) und Harry Harmel (88) sind seit 65 Jahren glücklich verheiratet. Am Sonntag feiern die Jubilare mit ihrer großen Familie im Hotel am See Eiserne Hochzeit. „Dich hat der liebe Gott geschickt“, meint Harry Harmel, schaut dabei seine Frau liebevoll an und ergänzt: „Es war Liebe auf den...