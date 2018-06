Salzgitteranerin ist neues Gesicht von New Yorker

Das Mode-Unternehmen New Yorker sucht weltweit nach Nachwuchsmodels und findet Inga Resak aus Salzgitter.

Im Mai 2016 startete die Suche nach neuen Shooting-Gesichtern für New Yorker in Düsseldorf. Weitere Model Castings in verschiedenen Ländern, wie den Niederlanden oder Kroatien folgten. Im Mai 2018 war Braunschweig, die Heimatstadt von New Yorker, zum zweiten Mal eine Station auf der großen Modelsuche. Zahlreiche Nachwuchsmodels nahmen diese Chance wahr und bewarben sich vorab online, heißt es in einer Mitteilung. Die 35 Teilnehmer, die es in die nächste Runde schafften, wurden zum Test-Shooting in den Flagshipstore in Braunschweig eingeladen.

Dort überzeugte die 19-jährige Inga Reska die Jury. Blonde Haare, braune Augen, ein ausdrucksstarkes Gesicht und endlos lange Beine – Die 1,82m große Salzgitteranerin kann sich nun darauf freuen, neues Shooting-Gesicht für New Yorker zu werden. Zusätzlich gewinnt sie ein Preisgeld in Höhe von 1 000 Euro.