Jet Evil lieben die kleinen Bühnen

Sie spielen gerne auf kleinen Bühnen. Am meisten haben Jet Evil aus Braunschweig Spaß, wenn es „eng, warm und schmutzig“ ist. Eng und warm ist es auch in ihrem Proberaum in einem Keller. Das Ambiente, ihre Vorliebe für kleine Bühnen und schwitzige Auftritte – das passt zu ihrem Alternative-Rock...