Inga Reska gewinnt Model-Casting

Das Modeunternehmen New Yorker suchte weltweit nach Nachwuchsmodels und fand erneut ein junges Talent beim Model-Casting in Braunschweig. Bereits im Mai 2016 startete die Suche nach neuen Shooting-Gesichtern in Düsseldorf. Weitere Model Castings in verschiedenen Ländern wie den Niederlanden oder...