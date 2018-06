Frau reißt Taxi den Spiegel ab

Lebenstedt. Als um die Bezahlung einer Taxifahrt ging, ist am späten Mittwochabend ein Taxifahrer mit seinem Fahrgast in Streit geraten.

Die Frau wollte vom Parkplatz eines Getränkehandels an der Ludwig-Erhard-Straße in Lebenstedt nach Groß Lafferde gebracht werden. Der Taxifahrer hatte um Vorauszahlung gebeten, was die Frau in Rage versetzte. Sie stieg aus dem Auto wieder aus und riss nach derzeitigem Ermittlungsstand den Außenspiegel des Wagens ab.

Der Schaden dürfte etwa 500 Euro betragen.

Die Frau soll lange schwarze Haare haben. Sie trug ein rotes Oberteil. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter (0 53 41) 1 89 70 in Verbindung zu setzen.Es könnte sein, teilt die Polizei mit, dass sich die Täterin im Anschluss ein weiteres Taxi bestellt hat.