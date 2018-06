Üfinger feiern zum 61. Mal ihr Volksfest

Drei tolle Tage haben die Üfinger Bürger hinter sich. Auf dem Programm stand das beliebte Volksfest an und in der Festscheune. Organisiert wurde die 61. Auflage von der Volksfestgemeinschaft, die auch in diesem Jahr erneut ein buntes Programm auf die Beine gestellt, um den Alltag für Stunden...