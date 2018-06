Täter brechen geparktes Auto auf

Lebenstedt. Sie stehlen persönliche Gegenstände aus einem VW Lupo, der am Dienstag zwischen 21.10 und 23.30 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße geparkt war.

Bislang unbekannte Täter haben ein Auto in der Konrad-Adenauer-Straße am Dienstag zwischen 21.10 und 23.30 Uhr aufgebrochen. Laut Angaben der Polizei parkte der 20-jährige Geschädigte seinen VW Lupo auf einem Parkplatz neben einer Bankfiliale. Nachdem er gegen 23.30 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, habe er festgestellt, dass die Beifahrerscheibe eingeschlagen war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand seien aus dem Inneren persönliche Dokumente gestohlen worden. Der entstandene Schaden beträgt circa 600 Euro. Zeugen, welche Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lebenstedt unter

(05431) 18 97 10

zu melden.