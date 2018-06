Über enormen Zuspruch konnte sich “Wir helfen Kindern” freuen. Am Sonntag endete die Anmeldefrist für das vom Verein ersonnene Tippspiel zur Fußball-Weltmeisterschaft, bei dem schließlich knapp 3600 Tippscheine für den guten Zweck per Mail eingereicht wurden. “Ein Drittel davon sind erst in der...