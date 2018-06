Tag der Verkehrssicherheit in Salzgitter

Lebenstedt. Der bundesweite Aktionstag soll am Samstag am City-Tor für Aufklärung im Straßenverkehr sorgen. Themen sind Geister-Radler und Schulterblick.

Der bundesweite Tag der Verkehrssicherheit findet am Samstag, 16. Juni, statt, an dem sich auch mehrere Akteure in Salzgitter beteiligen. Das teilt die Polizei Salzgitter mit. Zur Erhöhung der Radverkehrssicherheit wird durch den ADFC, die Verkehrswachten Nordhausen und Salzgitter sowie die Polizei Salzgitter ein Info-Stand in der Fußgängerzone am City-Tor betrieben.

Unter anderem sollen Autofahrer an den „Schulterblick“ erinnert werden und jeder ist eingeladen, seine Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit einmal mittels eines Fahrrad-Simulators prüfen zu können. Unterstützt wird die Aktion am Samstag vom City-Tor-Management.

Das Thema „Geister-Radler“ – also Radfahren entgegen der erlaubten Fahrtrichtung auf Radverkehrsanlagen – wird, mit Unterstützung der Stadt Salzgitter, durch Präsentation weiß lackierter und mit Info-Material ausgestatteten Fahrrädern an mehreren Stellen in Salzgitter aufgegriffen.