Zwei Mädchen verprügeln Minderjährige

Die Polizei Salzgitter sucht Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung an der Neißestraße/Albert-Schweizer-Straße. Laut Angaben der Polizei sollen am Dienstagabend um 19 Uhr zwei 14-jährige Mädchen das Mädchen geschlagen und sie dabei im Gesicht verletzt haben. Die Männer und Mittäter sollen einen Zeugen, der dem Opfer helfen wollte, davon abgehalten haben. Zur Tatzeit sollen sie die eigentliche Tat abgesichert haben. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang den Zeugen. Hinweise an die Polizei Lebenstedt unter

(05431) 1 89 70.