Polizei sucht Zeugen der MAN-Brandstiftung

Im Zusammenhang mit dem Vollbrand mehrerer Sattelzugmaschinen auf dem MAN-Gelände in Watenstedt in der Nacht des 16. Mai gegen 3 Uhr sucht die Polizei nun Zeugen des Brandstiftung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einer vorsätzlichen Brandstiftung unter Verwendung mehrerer Brandsätze auszugehen, teilt die Polizei mit. Die Täter dürften sich vor Brandausbruch dem MAN Gelände über ein freies Feld im Schutz der Dunkelheit genähert haben, hatten einen Zaun überwunden und anschließend die Brandsätze an den Zugmaschinen angezündet. Die Spurenauswertung dauert an. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang eindringlich nach Zeugen, die am 16. Juni, in der Zeit von 2 bis 3.30 Uhr, im Bereich des MAN Werksgeländes, der Heinrich-Büssing-Straße, im angrenzenden Industriegebiet an der Sudetenstraße (IKEA) oder im weiteren Umfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise teilen Sie bitte der Polizei in Salzgitter Lebenstedt unter der



(05341)1897-0

mit oder nutzen Sie die Mailadresse pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de.