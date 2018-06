Unbekannte brechen in Haus ein

Derzeit unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 0.30 Uhr, in ein Gebäude am Hohbarg eingebrochen. Laut Polizei hebelten sie an der Rückseite des Gebäudes ein Fenster auf, konnten so in das Innere des Hauses gelangen und hier zahlreiche Behältnisse durchsuchen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter Wertgegenstände. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt.

