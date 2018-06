Taschendieb schlägt zwei Mal zu

Mehrere Taschendiebstähle in der Innenstadt hielten die Polizei am Freitag um 9.30 und 13:30 Uhr auf Trab. Wie die Beamten mitteilten, wurde zunächst in einem Einkaufszentrum die Geldbörse einer 52-jährigen Frau aus Wolfenbüttel entwendet. Die Geldbörse befand sich in einer Tasche, die sich die...