Bildung neuer Pfarrverbände ist Thema bei Klausurtagung

In einer Klausurtagung unter Leitung von Propst Joachim Kuklik versammelten sich die Pfarrerinnen und Pfarrer der Propstei Lebenstedt für drei Tage im Kloster Drübeck in Illsenburg im Harz.

Bibelarbeiten zu Worten des Johannesevangeliums, die den Aspekt des Verkündigungs- und Seelsorgeauftrages beinhalteten, und die Vorstellung eines Strukturmodells des Kirchenkreises der Hannoverschen Landeskirche Lüchow-Dannenberg durch Propst Stephan Wichert-von Holten waren Grundlage für den regen Austausch über die Zukunft der Propstei, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Umstrukturierungen im Rahmen der Bildung neuer Pfarrverbände und Gestaltungsräume, die sich auch auf die Arbeit von Kirchenvorstehern und die Zusammensetzung der Synode auswirken, fordern Veränderungen in Organisation, Aufteilung von Arbeitsfeldern, bieten aber auch Chancen und Möglichkeiten neuer Formen der Zusammenarbeit von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen. Die Gemeinden und Pfarrer sollten bei größtmöglicher Kollegialität und Einigkeit in der Zusammenarbeit ihr Profil und ihre Eigenständigkeit bewahren dürfen.

Propst Kuklik, der nach seiner Verabschiedung Ende Juni in St. Andreas weiter Gottesdienste und Amtshandlungen durchführen wird, bescheinigte den Pfarrern der Propstei am Ende der Tagung mit Anerkennung, dass er in seinen 16 Amtsjahren in der Propstei die Zusammenarbeit als sehr konstruktiv und kollegial erlebt habe.