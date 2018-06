Kultursommer mit Nina Hagen und Gentleman in Salzgitter

Der Auftritt von Punk-Lady Nina Hagen verspricht einer der musikalischen Höhepunkte des Kultursommers am Schloss Salder zu werden. Am Freitag, 17. August, gastiert die Sängerin in Salzgitter. Sie wird als deutsche „Godmother of Punk“ bezeichnet, beeinflusste den deutschen New Wave und war eine Vorreiterin der Neuen Deutschen Welle. Mit Schlagern wie „Du hast den Farbfilm vergessen“ als Kultfigur der DDR-Jugend gefeiert, folgt sie 1976 mit ihrer Mutter dem ausgewiesenen Biermann in die Bundesrepublik. In Salzgitter wird sie ein Spektrum aus Klassikern und neuen Songs zum Besten geben.

Tags darauf wird am 18. August der vielfach ausgezeichnete Musiker Gentleman auf der Bühne stehen. Schon 2011 sagte der Künstler: „Musik ist für mich weder deutsch, noch jamaikanisch oder amerikanisch, Musik ist immer international.“ International ist auch sein Lebensweg, regelmäßig ist er eben in Jamaika und Amerika. Festivals führten ihn quer durch Europa, über Rock am Ring, Deichbrand und Roskilde, um nur einige der großen Festivals zu nennen.

Vicky Leandros wird den Kultursommer am 19. August beenden. Seit 50 Jahren steht sie nun auf der Bühne - ein halbes Jahrhundert, in dem sie zum vielfach preisgekrönten und geehrten Weltstar aufgestiegen ist. Von ihrem ersten Bühnenauftritt als Teenager im Jahr 1965 über ihren Grand-Prix-Sieg im Jahr 1972, bis zu ihren unzähligen Hits reichen die Zeugnisse ihrer beachtlichen internationalen Laufbahn. Mit über 50 Millionen verkauften Tonträgern und 500 Albumveröffentlichungen weltweit zählt Vicky Leandros hierzulande zu den erfolgreichsten Künstlerinnen überhaupt. In Deutschland jedoch ist sie am populärsten.

Mit dem abwechslungsreichen Kultursommer-Programm hoffen die Verantwortlichen wie im Vorjahr auf überregionales Interesse. Auch Gäste aus dem europäischen Ausland waren im vergangenen Jahr in Salzgitter zu Gast. 12 000 Besucher erlebten tolle Konzerte unter freiem Himmel.

Eintrittskarten gibt es in der Konzertkasse und den Geschäftsstellen des BZV-Medienhaus, in den Bürgercentern der Stadt Salzgitter in Lebenstedt und Salzgitter-Bad, bei Young Ticket Event. Online können Tickets bei Reservix und Eventim bestellt werden.