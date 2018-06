Bürgerstiftung bittet zu Tisch

Die Bürgerstiftung bittet wieder zu Tisch: Am Sonntag,12. August, um 11 Uhr findet das traditionelle Stadtfrühstück auf dem Schlosshof in Salder statt. Der Kartenverkauf ist ab sofort geöffnet. Ausgerichtet wird das Stadtfrühstück für die Allgemeinheit: Familien, Nachbarn, Freunde, Kollegen und Vereine. Jeder ist willkommen.

Die Besucher können sich in diesem Jahr auf Isaak Guderian freuen. Der 23-jährige Sänger und Songschreiber aus Porta Westfalica hat die Salzgitteraner bereits auf dem diesjährigen Klesmerfestival mit Hits von Oasis, Pink und vielen anderen Weltstars begeistert.

Eine feste Größe auf dem Stadtfrühstück ist inzwischen das Mütterzentrum Salzgitter geworden. Mit viel Liebe zum Detail wird dort schon ein kleines Programm für Kinder geplant.

Frühstück und Getränke können mitgebracht oder im Schloss-Restaurant erworben werden. Die Einnahmen kommen gemeinnützigen Projekten in Salzgitter zugute.

Die Miete eines ganzen Tischs für bis zu acht Personen kostet 40 Euro, ein halber Tisch (bis 4 Personen) 20 Euro. Karten gibt es in Lebenstedt im Bürgercenter, in Salder im Restaurant Schlosshof Salder, in Lichtenberg in Kerstins Laden und in Salzgitter-Bad ebenfalls im Bürgercenter.