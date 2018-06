19-Jähriger will Unfallwagen im Wald verstecken

Eine Verfolgungsjagd hat sich am Mittwoch ein 19-Jähriger Autofahrer und seine zwei Mitfahrer nach einem Unfall mit der Polizei geliefert. Laut Polizeiangaben kam es gegen 9:40 Uhr an der Braunschweiger Straße, Einmündung zur Erikastraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Linienbus. Demnach war der PKW offenbar aus Benzinmangel plötzlich stehen geblieben und dann rückwärts gegen einen dahinter wartenden Linienbus gerollt.

Der Autofahrer stieg aus und holte Benzin von einer nahe gelegenen Tankstelle. Als die zwischenzeitlich herbeigerufene Polizei den Fahrer zum Unfall befragen wollte, fuhr dieser plötzlich mit hoher Geschwindigkeit davon. Eine Fahndung nach dem PKW mit mehreren Polizeiwagen verlief erfolglos. Gegen 12 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass er beobachtet hätte, wie drei Personen offenbar einen PKW in einem Wald in der Gemarkung Ohlendorf verstecken würden. Die Beamten vor Ort stellten fest, dass es sich bei dem PKW um das gesuchte Unfallfahrzeug handelte. Die Polizei fand die flüchtigen Mitfahrer, auch mit Einsatz eines Polizeihubschraubers, schließlich in Groß Mahner. Den mutmaßliche 19-jährige Fahrer griffen die Polizisten später an seinem Wohnort auf. Da der 19-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss und auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurden Blutentnahmen angeordnet.

Verschiedene Strafverfahren wurden eingeleitet, die weiteren Ermittlungen dauern an. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.