Realschule Salzgitter-Bad verabschiedet Absolventen

Die Realschule Salzgitter-Bad verabschiedete am Samstagvormittag in der Aula während einer mit Musik, Gesang und so manchem witzigen Einfall ausgestalteten Abschiedsfeier 68 Schülerinnen und Schüler. 23 erhielten den erweiterten Sekundarabschluss I, sechs den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 und...