Die Schüler mit Mittlerer Reife der Realschule Salzgitter-Bad

10 a: Larissa Auen, Celina Bernhof, Louis Birkholz, Leon Carli, Luca Dominik Glaub, Necati Ediz Güler, Justin Jantke, Rojda Kaya, Sara Kaya, Nico Keutel, Sarah Klömich, Alina Klötzpach, Timo Kronenberg, Jana Krupp, Louisa Mazannek, Wiktoria Mrozik, Denise Oelmann, Maya Pollok, Simon Rieger, Yasmin Thoma, Koray Turhan
10 b: Aras Abdah, Ahlam Abdul Nabi, Anna-Lina Beims, Stephanie Beims, Celina Blosche, Jan Blumberg, Rafael Cojocaru, Angelina Gebel, Domenik Grainca, Lee-Ann Hanke, Chantalle-Darline Happe, Leonie Hopert, Tayfun Isik, Georg Lahdo, Lukas Lieske, Erik Marbach, Carina Marga, Lukas Müller, Lea Josephine Schmidt, Alexander Somosi, Agata Magdalena Szwarczynska, Alina Wackwitz, Joshua Winterstein, Kadir Yilmaz
10 c: Malek Alhallak, Ömer Can Cigci, Isabella Cuda, Max Dachtler, Jerome Flatt, Joel Luca Gomzi, Laura Sofie Hij, Sabrina Hirsch, Lukas Höffken, Kamer Dilara Kilic, Laura Knoblauch, David Ramon Köhler, Stella-Giuseppina Leonardo, Amica Sophie Pieper, Nofa Pire, Stina Rautmann, Laura Rossberg, Derya Sagir, Josua Cosmo Sari, Selina Spanke, Brbara Taktak, Emir Torun, Manuel Weber