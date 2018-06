Bahnhöfe warten weiter auf Sanierung

Die Bahnsteige in Lebenstedt, Immendorf, Watenstedt und Thiede bröckeln allesamt auseinander und verhelfen nicht gerade zum barrierefreien Ein- und Ausstieg in den Zug, bemängelt ein Leser auf unserem Internetportal Alarm 38. „Teilweise sind die Bahnsteige für den Zug zu kurz, so dass Fahrgäste auch mal im Gestrüpp aussteigen müssen“, schreibt der Leser. Gerade hier müsste investiert werden, findet er. „Stattdessen wird in Lebenstedt...