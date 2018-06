Abi-Band heizt bei der Entlassung ein

Foto: Kjell Sonnemann / rp

Mit der Violine bringt die Abi-Band des Gymnasiums Salzgitter-Bad ganz neue Töne in das Lied „I want it that way“ von den Backstreet Boys. Applaus von den Rängen der voll besetzten Aula ist den Musikern sicher. Foto: Kjell Sonnemann / rp