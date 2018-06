20-Jähriger verprügelt zwei Männer

Lebenstedt. Nachdem ein Streit in einem Restaurant Konrad-Adenauer-Straße eskalierte, sucht die Polizei Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung.

Zu einer gefährliche Körperverletzung gegen zwei Männer vor einem Restaurant an der Konrad-Adenauer-Straße wurde die Polizei Lebenstedt in der Nacht zu Freitag gerufen.

Die drei beteiligten Männer stritten sich zunächst im Restaurant, wie die Polizei mitteilt. Später soll ein 20-Jähriger plötzlich und ohne einen weiteren erkennbaren Grund einen Streitgegner vor dem Restaurant geschlagen und auch getreten haben. Der zweite Geschädigte wurde zwar angegriffen, dabei jedoch nicht verletzt. Durch die Schläge und Tritte erlitt das Opfer Prellungen am Körper, die in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden mussten. Derzeit lässt sich der Tatablauf noch nicht eindeutig nachvollziehen. Daher bittet die Polizei in Lebenstedt, dass sich Zeugen, die Angaben zur Tat und zum Tatablauf machen können, sich bei der Polizei unter

(05341) 18 97 10

zu melden.