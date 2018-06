Äcker weichen Blumenwiesen für Insekten

. Zusammen so groß wie 14 Fußballfelder sind die zehn Äcker, auf die die landwirtschaftliche Betriebsgemeinschaft Fricke-Schulze-Mull in diesem Jahr als Anbaufläche verzichtet. „Wir haben insektenfreundliche Blühmischungen ausgesät, die zurzeit schon kräftig blühen und an denen sich die Bienen, Wildbienen und andere Insekten erfreuen“, berichtet Christiane Fricke aus Klein Elbe. Die Gemeinschaft aus der Samtgemeinde Baddeckenstedt...